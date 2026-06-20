Утром 20 июня в аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

К 07:20 по московскому времени воздушная гавань возобновила прием и выпуск воздушных судов. Ограничительные меры действовали около двух часов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 187 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. БПЛА сбивали над Московской, Курской, Ростовской, Тульской и другими областями.