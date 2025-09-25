Случай возможного столкновения самолета с дроном впервые зафиксировали в России

Первый случай столкновения самолета с беспилотником зафиксировали в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на отчет Росавиации.

По данным «Авиаторщины», после благополучной посадки самолета персонал обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке вмятину размером семь на девять сантиметров и глубиной 11 сантиметров.

Экипаж предположил, что это последствия столкновения борта с птицей, однако эту версию комиссия не подтвердила: крови или перьев в месте удара не было. В итоге эксперты пришли к выводу, что в полете Ан-26 столкнулся «с неустановленным объектом, вероятнее всего, с беспилотным воздушным судном», утверждает автор канала.

О возможном столкновении с дроном Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» также сообщил РБК со ссылкой на перевозчика. По его информации, это произошло во время вылета из Петропавловск-Камчатского в Тиличики 2 августа.

После посадки самолета в аэропорту назначения персонал оператора аэродрома обнаружил повреждения планера. При этом в полете экипаж не заметил каких-либо ударов и отклонений в работе авиационной техники, подчеркнули в компании.

В результате расследования комиссии Камчатского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиции выяснилось, что причиной повреждения элементов планера Ан-26 стало столкновение в полете с неустановленным объектом, вероятнее всего, беспилотным воздушным судном (БВС), уточнили собеседники издания.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 45 украинских беспилотников над российскими регионами.