В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Утром в воскресенье, 21 июня, в аэропорту Калуги Грабцево ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По состоянию на 08:20 по московскому времени воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Ранее стало известно, что силы ПВО ликвидировали почти 240 беспилотников в небе над российскими регионами за минувшую ночь. БПЛА уничтожали над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Курской, Астраханской и другими областями.