В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги Грабцево утром 24 мая сняли введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Воздушная гавань возобновила работу в 08:00 по московскому времени. Ограничения действовали на протяжении трех с небольшим часов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов.
Ранее стало известно, что в ночь на 24 мая силы ПВО сбили в небе над российскими регионами 94 украинских беспилотника. Большую часть из них ликвидировали над Белгородской и Брянской областями. Несколько дронов ВСУ уничтожили также над Липецкой областью.
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