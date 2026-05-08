В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

Утром 8 мая в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в «Максе».

Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в 08:17 по московскому времени.

Также ограничительные меры ввели в краснодарском аэропорту Пашковский.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 264 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами. БПЛА ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и других областях.