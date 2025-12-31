В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Утром 31 декабря в аэропорту Геленджика сняли введенные ранее дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00», — написал он.

Ранее стало известно, что в Туапсе при атаке украинских дронов пострадали мирные жители. Госпитализированы два человека, их жизни ничего не угрожает.

Очевидцы также слышали взрывы в Лазаревском и окрестностях Геленджика.