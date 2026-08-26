В аэропортах Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

Утром в среду, 26 августа, в трех российских аэропортах сняли введенные ранее временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

К 07:33 по московскому времени воздушные гавани Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили прием и выпуск самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в Росавиации.

Ранее стало известно, что более 420 беспилотников сбили над регионами России за минувшую ночь. БПЛА ликвидировали над Крымом, Московским регионом, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской и другими областями.