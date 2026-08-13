В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты

Утром 13 августа в аэропорту Сочи сняли введенные ранее временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань возобновила прием и выпуск воздушных судов примерно в 7 утра по московскому времени.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Также ограничения сняли в аэропорту Геленджика. В Росавиации напомнили, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени согласно действующему NOTAM

Накануне Краснодарский край пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. Под удар противника попали гражданские объекты и дома мирных жителей.