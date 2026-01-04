В аэропортах Саратова и Ярославля сняли временные ограничения

В аэропортах Саратова и Ярославля сняли введенные ранее временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов к 07:30 по московскому времени. Меры действовали около четырех часов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над российскими регионами.

Большую часть дронов сбили над Брянской областью — 37. Еще 22 ликвидировали над Курской областью.