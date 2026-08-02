Утром 2 августа в аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 08:33 по московскому времени.

Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников в небе над регионами России.

БПЛА ликвидировали над Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Тамбовской, Орловской, Брянской и другими областями.