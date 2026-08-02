В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
Утром 2 августа в аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 08:33 по московскому времени.
Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников в небе над регионами России.
БПЛА ликвидировали над Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Тамбовской, Орловской, Брянской и другими областями.