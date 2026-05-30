В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар снова разрешили полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились на несколько часов, с 05:29 и 06:03 до 08:36 по московскому времени. Целью мер было обеспечение безопасности выпуска и приема самолетов.

Ранее полеты ограничивали в воздушных гаванях Тамбова, Геленджика, Волгограда, Саратова, Пензы, в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 30 мая перехватили 127 беспилотников ВСУ над регионами России. Украинские боевики пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Курскую, Волгоградскую, Воронежскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Ульяновскую области, а также Краснодарский край и Крым.