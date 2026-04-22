Утром 22 апреля в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в MAX .

Воздушная гавань временно перестала принимать и выпускать самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в 07:20 по московскому времени.

Также представитель Росавиации сообщил о возобновлении полетов в аэропорту Волгограда. Меры действовали почти всю ночь.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 155 беспилотников в небе над российскими регионами.

Дроны противника уничтожили над Курской, Белгородской, Самарской, Брянской, Саратовской, Воронежской и другими областями.