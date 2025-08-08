Ущерб Пулково из-за атак БПЛА составил 100-150 миллионов рублей

Убытки петербургского аэропорта Пулково, связанные с отменой и задержками рейсов на фоне атак беспилотников, составляют порядка 100–150 миллионов рублей. Об этом «Коммерсантъ Санкт-Петербург» рассказала директор по авиационной коммерции ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

«Мы оцениваем недополученную прибыль от долговременного периода закрытия в 100-150 млн рублей. Затраты авиакомпаний могут быть значительно выше», — сказала Халваши.

По ее словам, на пассажиропоток в основном влияют отмены рейсов, однако авиакомпании адаптировались, объединяя полеты по популярным направлениям и ставя самолеты большей вместимости. Иностранные перевозчики при этом назначают дополнительные рейсы.

Халваши отметила, что работа в период закрытия воздушного пространства требует дополнительных ресурсов для стабилизации расписания и обслуживания пассажиров. По ее оценке, затраты авиакомпаний в таких условиях могут быть «значительно выше».

Ранее в аэропорту Пулково случился сбой в системе управления багажом. Перед пассажирами извинились и заверили, что сотрудники авиагавани оперативно приступили к доставке вещей владельцам.