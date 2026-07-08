Ura.ru: эксперты назвали лето 2026 года удачным временем для покупки автомобиля

Лето 2026 года — один из самых удачных моментов для приобретения автомобиля. На российском авторынке сохраняется слабый спрос, дилеры предлагают скидки и специальные условия, а на складах еще остается большой запас машин прошлых годов выпуска, сообщило Ura.ru .

По мнению директора SK AUTO TRADING Александры Пригарневой, сегодня гораздо проще получить скидку, выгодный трейд-ин, комплект зимних шин, дополнительное оборудование или более привлекательные условия кредитования, чем год-два назад.

Начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко также считает текущий момент благоприятным для покупки автомобиля. Он пояснил, что высокие складские запасы вынуждают дилеров оперативно снижать розничную маржу ради выполнения планов продаж.