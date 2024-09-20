Управление делами президента изучит параметры Lada Aura

Песков: параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе

Управление делами президента изучит характеристики автомобиля Lada Aura для возможного использования машины в государственной службе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности», — напомнил официальный представитель Кремля.

Модель Lada Aura создали на платформе Lada Vesta. Машина премиум-класса отличается увеличенным салоном, выполненным из натуральной кожи. Автомобиль оснастили двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы.

Стоимость бизнес-седана в полной комплектации превысит три миллиона рублей. Запуск новой модели запланировали на сентябрь.