Участок трассы М3 «Украина» станет платным на 86 лет
Трассу М3 «Украина» от Бекасова до Малоярославца сделали платной до 2110 года
Платный проезд установили по участку автомобильной дороги М3 «Украина» от деревни Бекасово в Подмосковье до города Малоярославец в Калужской области. Документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин, его опубликовали на портале правовой информации.
«Использование участка автомобильной дороги федерального значения М3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной до 31 декабря 2110 года осуществляется на платной основе», — указали в документе.
Из распоряжения Мишустина следует, что водителям предоставят альтернативный бесплатный проезд.
Член Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин в беседе с 360.ru отмечал, что в Москве все автомобильные дороги могут стать платными. По его словам, на ремонт и содержание необходимы средства, а многие автомобили работают не на бензине с включенным в него акцизом на эти цели, а на другом типе топлива. Например, на газу или электричестве.