Участок трассы М3 «Украина» станет платным на 86 лет

Трассу М3 «Украина» от Бекасова до Малоярославца сделали платной до 2110 года

Фото: РИА «Новости»

Платный проезд установили по участку автомобильной дороги М3 «Украина» от деревни Бекасово в Подмосковье до города Малоярославец в Калужской области. Документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин, его опубликовали на портале правовой информации.

«Использование участка автомобильной дороги федерального значения М3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной до 31 декабря 2110 года осуществляется на платной основе», — указали в документе.

Из распоряжения Мишустина следует, что водителям предоставят альтернативный бесплатный проезд.

Член Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин в беседе с 360.ru отмечал, что в Москве все автомобильные дороги могут стать платными. По его словам, на ремонт и содержание необходимы средства, а многие автомобили работают не на бензине с включенным в него акцизом на эти цели, а на другом типе топлива. Например, на газу или электричестве.

