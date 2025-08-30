Участок трассы М3 «Украина» станет платным на 86 лет

Платный проезд установили по участку автомобильной дороги М3 «Украина» от деревни Бекасово в Подмосковье до города Малоярославец в Калужской области. Документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин, его опубликовали на портале правовой информации .

«Использование участка автомобильной дороги федерального значения М3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной до 31 декабря 2110 года осуществляется на платной основе», — указали в документе.

Из распоряжения Мишустина следует, что водителям предоставят альтернативный бесплатный проезд.

Член Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин в беседе с 360.ru отмечал, что в Москве все автомобильные дороги могут стать платными. По его словам, на ремонт и содержание необходимы средства, а многие автомобили работают не на бензине с включенным в него акцизом на эти цели, а на другом типе топлива. Например, на газу или электричестве.