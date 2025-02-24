Участок трассы М-12 до Екатеринбурга пообещали открыть к концу июня

Хуснуллин объявил об открытии участка трассы М-12 до Екатеринбурга к концу июня

К концу июня планируется подготовить к открытию участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале .

Он охарактеризовал темп строительства как неплохой.

«Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень», — рассказал зампредседателя правительства.

Он добавил, что следующий участок трассы продлит ее до Тюмени.

В конце прошлого года президент Владимир Путин заявил, что трасса оказалась очень востребованной. По его словам, за год дорогой воспользовались более 26 миллионов человек, по ней перевезли свыше 70 миллионов тонн различных грузов.