Путин назвал востребованной трассу М-12 между Москвой и Казанью

Трасса М-12 между Москвой и Казанью оказалась востребованной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

Глава государства напомнил, что участок трассы от Москвы до Казани ввели в эксплуатацию почти год назад.

«Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов и перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов», — отметил Путин.

Президент заявил, что магистраль М-12 будут развивать и дальше, как и планировалось. Ее продлят до Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток. Ранее власти сообщили, что трассу дотянут до Омска, построив обходы городов.

В перспективе трасса М-12 «Восток» станет частью скоростного транспортного маршрута «Россия» между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Стоимость проезда зависит от категории машины, конечной точки, способа оплаты и дня недели. От Москвы до Казани можно добраться почти за 4500 рублей.