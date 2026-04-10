Тысячи Lada Granta бесплатно дооснастят модулями «ЭРА-ГЛОНАСС»

АвтоВАЗ бесплатно установит систему вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» на 41,3 тысячи автомобилей Lada Granta, которые выпустили с сентября 2021 года по апрель 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В автоконцерне уточнили, что с 10 апреля 2026 года эти машины включили в программу дооснащения блоками управления и системой вызова экстренных оперативных служб. Под нее попали 41 307 автомобилей. Все работы для владельцев проведут бесплатно.

Автомобилисты получат приглашения в дилерские центры через рассылку уведомлений. Проверить участие в программе можно и самостоятельно — для этого нужно ввести VIN-код на сайте Росстандарта.

Пресс-служба также напомнила, что в 2021 году автомобили без «ЭРА-ГЛОНАСС» выпускали по разрешению нормативных документов и регламентов. Такое решение приняли из-за проблем с поставками комплектующих.

Ранее в компании рассказали, что в сентябре 2026 года АвтоВАЗ планирует начать производство нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль станет первым российским кроссовером такого класса более чем за 20 лет.