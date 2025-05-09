Turkish Airlines возобновила рейсы в российские города

Компания Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву, первый самолет летит в Москву из Антальи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Рейс Анталья — Москва вылетел в 07:27», — заявили в компании.

Ожидается, что лайнер приземлится во Внукове в 11:35. Росавиация, Минтранс и Turkish Airlines ранее договорились о возобновлении рейсов в полном объеме с 9 мая.

Отменные рейсы за 8 мая выполнят авиаперевозчики SouthWind и Azur Air. Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления дополнительных рейсов в расписание за 9 мая.

В четверг Turkish Airlines отменила все рейсы с курортов Бодрум, Анталья и Даламан в российские города. В частности, отменили как минимум 16 рейсов из Антальи в Санкт-Петербург и Москву. Вероятно, такое решение приняли на фоне задержки и отмены вылетов в российских аэропортах из-за массированных налетов украинских беспилотников, писало Ura.ru.