РЖД анонсировали развитие туристических маршрутов в 2025 году

В 2025 году сеть маршрутов туристических поездов значительно расширится. Она охватит 48 субъектов и свыше 70 городов России, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе РЖД.

В компании отметили, что число маршрутов увеличится до 100, написало радио Sputnik.

Первый туристический поезд «Рускеальский экспресс» был запущен еще в 2019 году, а к 2024-му количество направлений выросло до 81, они охватывали 68 городов в 46 регионах.

В честь 80-летия Победы снова начнет курсировать туристический поезд № 921 «Ко Дню Победы». Два рейса по маршруту Москва — Волгоград — Москва стартуют 1 и 7 мая. А 22 июня отправится «Поезд Памяти», организованный совместно с Советом Федерации и белорусским Советом Республики. Он проследует из Бреста по городам-героям России и Белоруссии. Пригородные перевозчики также готовят тематические рейсы ко дням памяти Великой Отечественной войны.