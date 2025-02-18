Цены на популярные иномарки в России выросли на 42%

В конце 2024 — начале 2025 года средняя стоимость популярных в России трехлетних корейских иномарок Kia и Hyundai составляла около 1,7 миллиона рублей. Это на 42% больше, чем стоимость новых машин этих брендов в конце 2021 года, сообщили РИА «Новости» аналитики платформы «Авто.ру Оценка».

«Средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 миллиона рублей… Сегодня эти же модели 2021 года выпуска, уже с пробегом и как минимум одним владельцем, в среднем предлагают за 1,7 миллиона в случае Kia и Hyundai», — отметили специалисты.

Эксперты считают, что в условиях изменений в экономике страны и на российском автомобильном рынке было бы ошибкой утверждать, что эти автомобили не потеряли в цене.

По данным исследования аналитического агентства «Автостат», в 2024 году модели Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми популярными подержанными автомобилями среди иномарок, представленных на российском рынке новых машин в конце 2021 года.

В конце 2021 года на российском рынке самыми популярными моделями иностранных брендов стали седаны B-класса, уточнили в «Авто.ру».

Ранее стало известно, что российские автодилеры распродали почти все оставшиеся на складах иномарки, которые были ввезены после 2022 года. Среди них такие модели, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Автомобильный эксперт Егор Васильев считает эту ситуацию закономерной. Он отметил, что рынок полностью переориентировался на отечественные и китайские автомобили.