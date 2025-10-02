Экономист Щербаченко отметил, что подготовка авто к зимнему сезону в 2025 году будет стоить дороже, чем годом ранее

Подготовка автомобиля к зимнему сезону в 2025 году будет стоить дороже, чем в предыдущем году. Это связано с ростом цен на услуги автосервисов, рассказал Life.ru экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

С июня 2024 по июнь 2025 года услуги шиномонтажа увеличились на 15,8%, а мойка автомобилей подорожала на 25%, достигнув в среднем 796 рублей по стране.

Цены на шиномонтаж в 2025 году колеблются от 2500 до 6000 рублей за четыре колеса. Замена щеток стеклоочистителя обойдется от 1500 до 10000 рублей, а замена масла в двигателе — около 1500 рублей плюс стоимость масла.

«Не стоит откладывать диагностику ходовой части автомобиля до весны, даже если проблемы кажутся мелкими», — отмечает экономист. Он подчеркивает, что сход-развал стоит около 2000-3000 рублей.

Основными факторами роста цен стали подорожание запчастей и увеличение косвенных затрат, включая аренду помещений и оплату ЖКХ. «Так тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексированы в среднем на 11,9%. В среднем услуги по подготовке к зиме, включая замену масла, сход-развал и шиномонтаж подорожали на 15%», — заключил эксперт.