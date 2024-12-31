Аксенов: цены на бензин в Крыму снизятся с 15 января

С 15 января 2025 года цены на бензин марки АИ-95 в Крыму снизятся. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале .

По его словам, решение приняли благодаря поддержке правительства России и договоренности с местными топливными компаниями. Изменения ценовой политики охватят станции основных нефтетрейдеров республики АТАН и ТЭС.

«Цена на бензин указанной марки составит 66,50 рубля за литр», — пояснил Аксенов.

Ранее президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как владельцам машин снизить расход топлива. Для этого нужно ездить плавно, избегая резкого ускорения и торможения. Также в целях экономии стоит отказаться от перевозки габаритных грузов.

Хайцеэр добавил, что оптимальная скорость для передвижения по городу — от 50 до 70 километров в час, по трассе — до 90 до 110 километров в час.