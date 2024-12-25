Автоэксперт Хайцеэр: снизить расход топлива поможет плавное движение машины

Снизить расход топлива в автомобиле можно, избегая резкого ускорения и торможения. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр «Москве 24» .

Чем более плавно вы будете ехать, тем меньше будет расходоваться бензин, отметил специалист.

«Есть скоростные режимы, на которых расход топлива ниже. По городу лучше ехать плавно от 50 до 70 километров в час, на трассе — от 90 до 110», — объяснил Хайцеэр.

Также по возможности лучше не перевозить габаритные грузы, так как большой вес увеличивает расход топлива. Кроме того, рекомендуется объезжать заторы на дорогах, добавил эксперт.