Toyota и Lexus отозвали более 82 тысяч машин из-за сбоя

Ушедший с российского рынка японский автопроизводитель Toyota отозвал в США более 82 тысяч машин одноименной марки и Lexus из-за сбоя в цифровой приборной панели. Об этом сообщило издание Carscoops .

Под сервисную кампанию подпали кроссоверы Land Cruiser, седаны Mirai, а также Lexus GX и UX 2024–2025 годов. Из-за ошибки в ПО 12,3-дюймовый экран гаснет при запуске двигателя, и водители не видит сигнальные лампы и важные предупреждения.

В компании признали, что это нарушает федеральные нормы безопасности США, замедляет реакцию на нештатную ситуацию и повышает риск аварии. Дилеры бесплатно перепрошьют все машины, подпавшие под отзыв.

В конце апреля американский автопроизводитель Ford отозвал более 140 тысяч пикапов Ranger в США. Причиной стали проблемы с проводкой, вызывавшие риск повреждения изоляции и возгорания.