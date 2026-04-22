Покинувший Россию автогигант объявил о масштабном отзыве машин

Американский автопроизводитель Ford начал масштабную сервисную кампанию, которая затронет более 140 тысяч пикапов Ranger внутри страны. Об этом сообщило агентство Reuters .

Причиной отзыва автомобилей стала обнаруженная проблема в проводке. Проложенные под обшивкой потолка и солнцезащитным козырьком жгуты могли установить не по технологии, из-за чего есть риск повреждения изоляции и возгорания.

Дилерские центры Ford в рамках отзыва осмотрят состояние проводки и обновят программное обеспечение управления кузовным оборудованием. Если в ходе диагностики они обнаружат поврежденный жгут, его заменят на новый бесплатно.

В 2022 году Ford продал свою долю в России компании Sollers с условием обратного выкупа в течение пяти лет, если международная обстановка изменится. В январе 2026-го производитель подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России.