Толпу из Дедов Морозов и Снегурочек заметили в Пулкове

Организованная одним из лоукостеров новогодняя акция с бесплатными билетами для пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в аэропорту Пулково привлекла более 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Так представители аэропорта прокомментировали появление огромного количества сказочных персонажей около стойки регистрации, которая разошлась по Telegram-каналам. При этом авторы публикаций заявили, что задержка рейсов не дала новогоднему волшебнику и его внучке добраться до мест празднования нового года

«Авторы не совсем разобрались в ситуации. На фотографии участники ежегодной акции известного лоукостера, которая заключается в том, что при наличии мест на рейсе пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки могут улететь бесплатно», — пояснили в пресс-службе.

В воздушной гавани добавили, что в акции приняли участие 22 пассажира, которые улетели во Владикавказ. Краснодар, Калининград, Москву и Ставрополь.

Задержка рейсов в аэропорту Пулково сегодня действительно была. С опозданием в более чем два часа из воздушной гавани Санкт-Петербурга вылетели 25 самолетов.

В пресс-службе аэропорта заявили, что это связано с метеорологическими условиями, которые задержали прибытие воздушных судов. При этом все пассажиры опоздавших рейсов получили питание и напитки, как того требуют авиационные правила.