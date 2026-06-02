Тюремный срок за голубя. Водителям запретили покидать место ДТП с птицей

Юрист Кудерко: за ДТП с птицей водителю грозит штраф и уголовное наказание

Столкновение машины с птицей юридически расценивается как ДТП, поэтому водителю грозит административная либо уголовная ответственность. Об этом адвокат Елена Кудерко сообщила агентству «Прайм» .

«За оставление места такого ДТП водителя ждет лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток», — сказала она.

Размер штрафа зависит от вида пернатого. Кудерко сообщила, что за гибель дикого сизого голубя придется заплатить 600 рублей. Если же под колеса попадет краснокнижная птица, то сумма возрастет.

Полис ОСАГО или КАСКО, по словам адвоката, может покрыть ущерб, все зависит от содержания договора. Однако в некоторых случаях водитель может понести уголовную, а не административную, ответственность. За умышленный наезд правоохранители вправе возбудить дело о жестоком обращении с животным.

Ранее крупное ДТП из-за птиц произошло в Новосибирской области. Автобус врезался в машину, которая остановилась пропустить уток.