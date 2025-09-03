Российских водителей предупредили об аресте за ДТП с голубями

В России за сбитого голубя автомобилист может получить штраф в размере 600 рублей, но в отдельных случаях наказание куда серьезнее. Об этом сообщил «Газете.ru» автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, если водитель покидает место происшествия, его могут привлечь за оставление места ДТП. Это грозит лишением прав на срок от года до полутора или арестом до 15 суток.

Если автомобилист намеренно наедет на стаю птиц, то речь пойдет уже об уголовном преступлении по статье о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Однако, отметил юрист, за первое подобное нарушение чаще всего назначают штраф от 100 тысяч рублей.

Он добавил, что хотя закон допускает заключение под стражу, на практике суд обычно ограничивается более мягкими мерами.

Ранее восьмой кассационный суд в Кемерове признал недействительным пункт закона Республики Бурятия, позволявший умерщвлять бездомных собак за «неспособность к адаптации».