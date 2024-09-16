Тестирование динамического тарифа на парковку началось в Москве
Ликсутов пригласил москвичей протестировать динамический тариф на парковку
В Москве началось тестирование пилотного проекта — динамического тарифа на парковку. Он позволит регулировать текущую стоимость исходя из количества занятых машино-мест. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Тарифную сетку платных парковок для их эффективного использования разрабатывают по поручению главы города Сергея Собянина, отметил заммэра.
«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться», — привел слова Ликсутова сайт сайт Mos.ru.
Он пригласил автомобилистов поучаствовать в тестировании, которое проходит с 16 по 30 сентября на Ильинке, Рождественском бульваре, Тверской Заставе и Новой площади. Для участия в проекте нужно подать заявку на сайте, после чего на почту придет инструкция по установке специальной версии приложения для тестирования.
Стоимость парковки будет зависеть от времени и ее местоположения. Минимальный тариф — ноль рублей в час, максимальный — 380 рублей на Тверской Заставе и 600 рублей на других стоянках. Цена может меняться в зависимости от загруженности, для остальных водителей она останется прежней.
Тестировщикам предстоит дать обратную связь о качестве работы нового сервиса в рамках пилотного проекта. Участники, которые выполнят все условия, получат эксклюзивную карту «Тройка» от «Московского паркинга».
Ранее министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что в деревне Юрлово построят девятиэтажный паркинг. В здании будут места для 1092 автомобилей.