Тестирование динамического тарифа на парковку началось в Москве

В Москве началось тестирование пилотного проекта — динамического тарифа на парковку. Он позволит регулировать текущую стоимость исходя из количества занятых машино-мест. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тарифную сетку платных парковок для их эффективного использования разрабатывают по поручению главы города Сергея Собянина, отметил заммэра.

«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться», — привел слова Ликсутова сайт сайт Mos.ru.

Он пригласил автомобилистов поучаствовать в тестировании, которое проходит с 16 по 30 сентября на Ильинке, Рождественском бульваре, Тверской Заставе и Новой площади. Для участия в проекте нужно подать заявку на сайте, после чего на почту придет инструкция по установке специальной версии приложения для тестирования.