Паркинг на 1092 машины построят в деревне Юрлово

Девятиэтажный паркинг для машин построят в химкинской деревне Юрлово. В здании будут места для 1092 машин.

«Мособлархитектура согласовала облик многоуровневого паркинга в городском округе Химки, в деревне Юрлово. Новая девятиэтажная автостоянка общей площадью порядка 28 тысяч квадратных метров рассчитана на 1092 машиноместа», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Прямоугольное здание украсят ярко-желтыми стальными ламелями. Входы выделят желтыми порталами, которые будут выполнять сразу две функции: декоративную и навигационную.

Узор на фасадах будет складываться из сотен небольших ламелей, образовывающих ряды стрелок по всей длине здания. Их направление меняется с каждым ярусом, что создает интересный оптический эффект.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На улице организуют еще две парковки для временного хранения автомобилей, суммарно рассчитанные на 60 машиномест.

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