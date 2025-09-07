Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

Пассажирский теплоход «Чайка» с более чем 70 людьми на борту сел на мель в акватории Финского залива. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре .

Спасательные службы оперативно организовали переправу пассажиров на берег. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту происшествия прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее в ведомстве сообщили о столкновении двух катеров в акватории Большой Невы у Дворцового моста.

В мае теплоход «Мираж» столкнулся с судами «Айвазовский» и «Крепкий орешек» в Петербурге.