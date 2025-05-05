Теплоход «Мираж» столкнулся с судами «Айвазовский» и «Крепкий орешек» в Петербурге
В Санкт-Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода «Мираж» с другими судами. Об этом местному СМИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел вечером 4 мая в акватории Невы у Адмиралтейской набережной. Теплоход «Мираж» столкнулся с судами «Айвазовский» и «Крепкий орешек».
К счастью, в результате аварии никто не пострадал, утечки нефтепродуктов также не произошло.
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