Теплоход «Мираж» столкнулся с судами «Айвазовский» и «Крепкий орешек» в Петербурге

В Санкт-Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода «Мираж» с другими судами. Об этом местному СМИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 4 мая в акватории Невы у Адмиралтейской набережной. Теплоход «Мираж» столкнулся с судами «Айвазовский» и «Крепкий орешек».

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, утечки нефтепродуктов также не произошло.