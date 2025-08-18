Таксопарки собрались массово продавать подержанные иномарки за полцены

С марта 2026 года в России начнется массовая распродажа иностранных такси. Об этом со ссылкой на оценки представителей отрасли сообщили «Известия» . Причиной стали требования законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках.

С марта следующего года перевозчики не смогут покупать иностранные машины и регистрировать в реестре транспорта уже имеющиеся в таксопарках зарубежные авто. Другой закон (ФЗ-580) запрещает сдавать автомобили в аренду водителям со статусом ИП без переоформления разрешения. Это нарушает текущую бизнес-модель, говорят участники рынка.

«Вероятно, когда готовились эти законы, не учитывались „подводные камни“ отрасли и особенности ведения бизнеса легковых перевозок службами аренды такси, при которых машины часто переоформляются на разных водителей», — предположил гендиректор такси «Главный путь» Аркадий Лодягин.

В реестр можно будет вносить только машины отечественного производства. Те автомобили, которые уже получили разрешение до 2026 года, смогут работать, но при переоформлении на другого перевозчика их разрешение аннулируется. Получить новое будет невозможно. Под запрет переоформления в такси попадают и лизинговые иномарки, которые уже работают в таксопарках. Закон в нынешнем виде лишит такси около 20–25 тысяч трехлетних иномарок из лизинга, отметил инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский.

По данным агентства «Автостат», при перепродаже на вторичном рынке автомобили из такси теряют больше половины своей стоимости. Например, кроссовер Haval Jolion, купленный в лизинг в 2022 году за 2,22 млн рублей, к 2025 году на рынке подержанных авто стоит уже 980 тысяч рублей, что составляет всего 46% от его первоначальной цены.

К концу года в России могут закрыться почти треть таксопарков. Причин множество: от нехватки запчастей до отсутствия специальных лизинговых программ. Автоэксперт Евгений Грэк рассказал, что в стране сейчас 90% рынка такси находится в нелегальном секторе благодаря компаниям-агрегаторам.