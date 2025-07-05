«Влезли в рынок и диктуют условия». Почему закрываются таксопарки в России

В России ожидается закрытие почти трети таксопарков к концу года. Причин множество, начиная от дефицита необходимых запчастей для автомобилей и заканчивая отсутствием специальных лизинговых программ. Автоэксперт, координатор общественного движения «Стоп нелегал», советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, почему возник дефицит таксистов.

По его словам, в России сейчас 90% рынка такси находится в нелегальном секторе благодаря компаниям-агрегаторам. Они своих машин не имеют, водителям зарплату не платят, трудовые отношения не оформляют, но при этом получают деньги.

«Агрегаторы перевернули рынок, а дальше у нас еще случился уход иностранных компаний, которые производили более-менее вменяемые автомобили для такси», — отметил собеседник 360.ru.

Грэк подчеркнул, что проблем добавил «АвтоВАЗ», который вместо улучшения качества машин и создания спецпрограмм лояльности для таксопарков лоббировал закон о локализации автомобилей. Еще и цены поднял.

«Объективно у нас сейчас достаточно небольшой выбор новых автомобилей, на которые можно поменять изношенные. У нас сейчас достаточно серьезные проблемы с запчастями», — подчеркнул эксперт.

Цены кратно возросли и на ремонт машин, и на запчасти, и на стоимость поездок в такси.

«Владелец, имея определенные расходы, отдает львиную долю своего заработка агрегатору, и цену устанавливает тот же агрегатор. Не секрет, что у нас из 1000 рублей, которую пассажир заплатил за поездку, агрегатору достается 200, 300, иногда 500 рублей», — резюмировал собеседник 360.ru.