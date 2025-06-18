Таксисты заговорили о новом стандарте для производителей. Зачем он нужен?

Разработке предложения о принятии стандарта для автопроизводителей поспособствовал закон о локализации автомобилей такси, который вступит в силу с марта следующего года. Об этом в беседе с 360.ru заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«У нас есть практический опыт использования автомобилей разных марок, и мы со своей стороны на основе этих материалов создали отраслевые требования. <…> Это перечень технических характеристик автомобиля, эксплуатационных характеристик и, конечно, их рекомендованных цен», — пояснила она.

Законодатели, добавила Зарипова, должны учитывать эти стандарты при разработке перечня автомобилей, которые смогут приобретать компании такси. Она призвала смягчить барьеры, чтобы представители отрасли смогли покупать машины, которые экономически обоснованы, технически безопасны и удобны для пассажиров.

«Есть разные бренды, локализованные в России, у которых нет достаточного количества баллов, чтобы попасть в перечень Минпрома. Допустим, автопроизводитель, который создает автомобили, наиболее подходящие для такси по характеристикам и рекомендуемой цене, не набрал 3200 баллов по нынешним требованиям. Тогда со стороны Минпрома можно было бы добавлять недостающие баллы, чтобы компания могла попасть в список как автопроизводитель, соответствующий требованиям такси», — сказала Зарипова.

Новые требования к уровню локализации такси утвердил президент Владимир Путин. Отсрочку предусмотрели только для Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области.