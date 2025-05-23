Путин подписал закон о локализации такси

Президент России Владимир Путин 23 мая подписал закон об установлении требований к уровню локализации такси. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Для включения автомобиля в региональный реестр такси теперь нужно выполнить одно из требований: автомобиль выпустили в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го, либо число баллов локализации соответствует количеству, установленному кабмином для государственных закупок.

Исключения сделали для некоторых регионов. В субъектах Дальневосточного федерального округа новые требования не будут применять до 1 марта 2030 года, а в Сибирском федеральном округе и Калининградской области — до 1 марта 2028 года.

С 2019 года в России действует балльная система оценки локализации автомобильной промышленности. Сейчас порог для допуска к госзакупкам составляет не менее 3200 баллов для легковых, грузовых и легких коммерческих автомобилей.

Автоюрист Лев Воропаев ранее объяснил, что закон о локализации машин такси необходим для поддержки российского автопрома.