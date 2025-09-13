Связавший с МЦК участок Троицкой линии метро запустили в Москве
Путин и Собянин дали старт движению на новом участке Троицкой линии метро
Торжественную церемонию запуска составов по новому участку Троицкой лини метро провели президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило РИА «Новости».
Составы начали курсировать через четыре новые станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская», «ЗИЛ», связывающие линию с Московским центральным кольцом.
«Вот эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки будет функционировать как единый организм», — заявил Собянин.
Мэр Москвы добавил, что следующий участок этой линии метро протянут до Троицка.
В конце июля столичный Департамент транспорта представил обновленный дизайн схемы метро с пиктограммами для более легкого ориентирования пассажиров.
В ведомстве подчеркнули, что изменения в карте приурочили к открытию первого участка Троицкой линии метро.