Связавший с МЦК участок Троицкой линии метро запустили в Москве

Путин и Собянин дали старт движению на новом участке Троицкой линии метро

Торжественную церемонию запуска составов по новому участку Троицкой лини метро провели президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Составы начали курсировать через четыре новые станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская», «ЗИЛ», связывающие линию с Московским центральным кольцом.

«Вот эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки будет функционировать как единый организм», — заявил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что следующий участок этой линии метро протянут до Троицка.

В конце июля столичный Департамент транспорта представил обновленный дизайн схемы метро с пиктограммами для более легкого ориентирования пассажиров.

В ведомстве подчеркнули, что изменения в карте приурочили к открытию первого участка Троицкой линии метро.