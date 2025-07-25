Дизайн схемы московского метро кардинально изменили

Дизайн схемы метро впервые с 2013 года кардинально обновился — линии на ней стали более плавными, появились новые значки. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения приурочили к открытию нового участка Троицкой линии. На схему добавили пиктограммы, чтобы жителям и гостям города было легче ориентироваться. На обновленной карте появились иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребов делового центра «Москва-Сити».

«Самый популярный навигационный элемент в новом дизайне уже можно увидеть на некоторых станциях метро, а вскоре — и в поездах», — отметили в пресс-службе.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в Москве разместят более 38 тысяч обновленных схем.

«Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию», — добавил он.

Ранее на железнодорожной станции Звенигород появилось панно художника Ивана Лубенникова. Картина изображает поющих девушек, деревенское убранство и цветы.