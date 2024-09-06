Судоходство на Беломорканале возобновится с 10 сентября

Строительную перемычку на дамбе Беломорско-Балтийского канала в Карелии восстановили после размыва. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт в Telegram-канале .

«Движение [судов] было остановлено 29 июля», — напомнил он.

Днем 6 сентября возобновится судоходство между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала с ограничением по осадке 2,5 метра, отметил глава Минтранса.

По его словам, судоходство полностью возобновится с 10 сентября. Сейчас продолжается наполнение барельефа.

После прорыва временной песчаной перемычки на дамбе Беломорско-Балтийского канала населенные пункты при СНТ «Балтийский» и 11-м Шлюзе оказались в зоне подтопления. В результате ЧП разрушились сразу три дома. Несколько человек погибли.