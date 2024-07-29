Девять человек пострадали при размыве временной дамбы в Карелии

Шесть человек пропали после размытия перемычки на Беломорканале в Карелии

Размыв временной песчаной перемычки на дамбе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе Карелии произошел утром в понедельник. В результате пострадали девять человек, судьба шестерых из них пока остается неизвестной, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

В зоне затопления оказались населенные пункты при СНТ «Балтийский» и 11-м Шлюзе, произошло разрушение сразу трех домов.

«По предварительной информации, пострадали девять человек, из них спасены трое, в том числе ребенок. Судьба шестерых человек неизвестна. Поисково-спасательные работы продолжаются», — подчеркнули в МЧС.

Позднее в ведомстве добавили, что спасатели обнаружили еще двух людей — взрослого и ребенка. Их передали медицинским работникам, судьба еще четверых местных жителей пока остается неизвестной.

Ранее в понедельник стало известно, что река Урал у затопленного ранее Орска поднялась выше неблагоприятного уровня.