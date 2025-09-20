Суд оштрафовал работника Внуково на 655 тысяч рублей за посещение бизнес-зала

Сотрудник аэропорта «Внуково» обязан выплатить более 655 тысяч рублей банку за злоупотребление услугой доступа в залы повышенной комфортности, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

По данным суда, мужчина за пять месяцев 364 раза воспользовался сервисом, включенным в банковский пакет услуг, — чаще всего во «Внуково», а также в «Шереметьево», «Домодедово» и аэропорту Сочи. Хотя клиент утверждал, что посещал зал во время работы лишь для того, чтобы перекусить, и несколько раз передавал код знакомым, суды апелляционной и кассационной инстанций указали: доступ предоставляется только при предъявлении и кода, и посадочного талона.

Отмечается, что вход в залы фиксировался в один день многократно и даже для нескольких лиц одновременно. В результате суд решил взыскать с ответчика полную сумму компенсации.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово улучшил позиции в рейтинге Forbes, поднявшись на второе место среди самых удобных авиагаваней России. По качеству сервиса он получил наивысшую оценку.