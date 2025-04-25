Домодедово вошло в тройку самых удобных аэропортов России

Подмосковный аэропорт Домодедово значительно улучшил свои позиции, поднявшись с третьего на второе место в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии Forbes. По качеству сервиса авиагавань получила наивысшую оценку среди всех участников исследования.

Эксперты оценивали 32 аэропорта с пассажиропотоком более миллиона человек в год по 15 ключевым параметрам, включая комфорт терминалов, количество стоек регистрации, наличие телетрапов, бизнес-залов, торговых точек и зон общепита.

Также учитывались инвестиции в инфраструктуру, доступность Wi-Fi и отзывы пассажиров на популярных сервисах.

В 2023 году в аэропорту Домодедово открылся новый международный терминал Т2, объединивший аэровокзал, паркинг и станцию «Аэроэкспресса». Это позволило не только увеличить пропускную способность, но и создать крупнейшую в России зону Duty Free.

Сегодня в авиагавани работает свыше 80 магазинов и 80 точек питания — от демократичных по цене до премиальных.

Аэропорт также первым в России запустил систему e-gate для электронных посадочных талонов, стал пилотной площадкой по биометрическому контролю в бизнес-залах. Кроме того, там используют роботизированную систему сортировки багажа нового поколения.