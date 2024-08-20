В Крыму завершили строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. Торжественное открытие участка в обход озера Сасык-Сиваш и городов Евпатория и Саки состоялось 20 августа, сообщил корреспондент ТАСС .

Новый участок трассы позволит сократить время в пути между Симферополем и поселком Мирный, разгрузить улично-дорожную сеть от транзитного транспорта и увеличить пропускную способность дороги.

Работы провела компания ВАД, на строительство трассы ушло 48,2 миллиарда рублей. Участниками открытия стали гендиректор указанной фирмы Валерий Абрамов, а также глава Крыма Сергей Аксенов — он перерезал красную ленту.

В конце июля состоялась церемония открытия участка трассы Новотроицкое — Чаплинка. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

До этого глава государства открыл участок Северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург, сообщали «Известия».