Строители на месяц раньше закончили ремонт дороги в Запорожской области

Специалисты на месяц раньше установленного срока закончили ремонтировать 40-километровый участок дороги Пологи — Бердянск. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

Автомобильная трасса связывает центральную часть Запорожской области с Азовским побережьем. Она также пересекает федеральную трассу Р-280 «Новороссия».

Дорожные рабочие сделали капитальный ремонт и уложили более 70 тысяч тонн асфальтобетона. В ремонте трассы участвовали более 100 специалистов. Они установили 22 водопропускные трубы, свыше 400 дорожных знаков, 16 остановочных павильонов и 6,5 километра бортового камня.

Ранее ремонт дорог провели в Херсонской области. За полтора года рабочие восстановили 86 улиц общей протяженностью 100 километров. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко рассказал, что специалисты уложили новый асфальт, обустроили тротуары, остановки и пешеходные переходы.