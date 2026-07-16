Страховщик Лысой назвал условия выплат за повреждение машины непогодой без КАСКО

Владельцы автомобилей, не оформившие полис КАСКО, в ряде случаев могут добиться компенсации ущерба, причиненного непогодой, если повреждение стало следствием ненадлежащего содержания территории или конструкций. Об этом сообщил 360.ru руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой.

«Даже если полиса КАСКО нет, иногда можно рассчитывать на возмещение, если причиной повреждений стало ненадлежащее содержание территории или конструкций. В подобных ситуациях необходимо установить организацию, ответственную за содержание объекта, а спор чаще всего рассматривается в судебном порядке», — отметил Лысой.

Эксперт подчеркнул, что в таких случаях ключевую роль играют доказательства. После происшествия необходимо сделать фотографии и видеозаписи места инцидента, зафиксировать повреждения автомобиля и оформить документы, подтверждающие обстоятельства случившегося.

При этом Лысой напомнил, что, если автомобиль застрахован по КАСКО, ущерб от опасных погодных явлений — падения деревьев, веток, элементов конструкций, града, подтопления или удара молнии — обычно покрывается страховым полисом в соответствии с условиями договора. ОСАГО в таких случаях не действует: он предназначен только для возмещения вреда, который водитель причинил другим участникам дорожного движения.

В связи с прогнозируемыми в Москве сильными ливнями и шквалистым ветром эксперт также рекомендовал по возможности оставлять автомобили на крытых парковках и не парковаться под деревьями, рекламными щитами, навесами и рядом со строительными площадками, чтобы снизить риск повреждений.