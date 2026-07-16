Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг

РСЧС Московской области предупредила о ветре до 17 метров в секунду 16 июля

На протяжении всего дня в Подмосковье ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Об этом предупредили в РСЧС региона.

«Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается местами по Московской области в период с 09:00 до 21:00 16 июля», — заявили в службе.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Подмосковье в эти выходные будет солнечная погода, дождей не предвидится. Синоптики отметили, что ясная погода начнется завтра. Погодные условия будет определять антициклон, сместившийся со стороны Скандинавского полуострова.

В субботу температура в городе составит +25...+27 градусов, в области — от 23 до 28 градусов. В воскресенье синоптики предсказали переменную облачность, без осадков. Днем — +24...+29 градусов и южный ветер до трех-восьми метров в секунду.