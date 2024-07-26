Столичный автопром представят на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»
В выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет выставка «Москва промышленная. Город будущего» в рамках городского фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Столичные автопроизводители представят на ней свою продукцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ посетителей познакомят с достижениями отрасли, а также расскажут о перспективах ее развития», — сказал он.
Ликсутов сообщил, что по поручению мэра Сергея Собянина в городе ускоренными темпами развивают автомобильную промышленность. В 2022 году запустили кластер электромобилестроения по производству легковых электромобилей и сопутствующих компонентов. В столице работают около 30 производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов со штатом более восьми тысяч человек. В прошлом году благодаря мерам поддержки объем производства нарастили более чем на 40%.
С 10 августа по 8 сентября в «Экспоцентре» пройдет выставка «Москва промышленная. Город будущего», на которой покажут продукцию столичных производителей. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил, что посетители смогут посидеть за рулем «Москвича» и записаться на тест-драйв, узнать о стадиях разработки автомобиля Aurus на его массогабаритном макете, оценить седан «Москвич 6», электромобиль «Москвич 3е» и прототип электрофургона. Кроме того, производители презентуют зарядные станции, электронику, тяговые аккумуляторные батареи и другую сопутствующую продукцию.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» состоится с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Пройдут культурные, образовательные, спортивные и другие мероприятия, посвященные развитию мегаполиса. Москвичи увидят образ столицы через несколько лет.