Столичный автопром представят на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

В выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет выставка «Москва промышленная. Город будущего» в рамках городского фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Столичные автопроизводители представят на ней свою продукцию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ посетителей познакомят с достижениями отрасли, а также расскажут о перспективах ее развития», — сказал он.

Ликсутов сообщил, что по поручению мэра Сергея Собянина в городе ускоренными темпами развивают автомобильную промышленность. В 2022 году запустили кластер электромобилестроения по производству легковых электромобилей и сопутствующих компонентов. В столице работают около 30 производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов со штатом более восьми тысяч человек. В прошлом году благодаря мерам поддержки объем производства нарастили более чем на 40%.