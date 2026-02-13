Столичные аэропорты продолжили штатную работу, несмотря на снегопад

Все четыре аэропорта столичного авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

С полуночи ни один рейс не ушел на запасной аэродром и не был отменен. Однако два рейса задержали более чем на два часа, а часть самолетов может вылететь позже из-за необходимости дополнительной обработки от обледенения.

Кроме того, пассажиров предупредили о пробках и рекомендовали прибывать в аэропорты заранее.

Накануне столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства в шутку предложил москвичам винить в опозданиях погоду, у которой «официальное разрешение мешать всем сразу».